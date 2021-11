Vlahovic, la Juve studia l’affondo: tutto merito di… Kulusevski

La Juventus continua a monitorare da vicino Vlahovic. I bianconeri potrebbero provarci a gennaio grazie a un tesoretto da una cessione

Che Dušan Vlahovic interessi alla Juventus non è ormai più un segreto. Ma per imbastire un'operazione che lo coinvolga i bianconeri devono effettuare un gioco di incastri davvero non banale. È Tuttosport questa mattina in edicola a tornare sul tema attaccante viola, sottolineando come i bianconeri siano a caccia di una soluzione che possa accontentare tutti i protagonisti. Non solo l'attaccante e il DS Cherubini, bensì anche diversi altri interpreti. Il centravanti viola piace molto alla dirigenza e ad Allegri, rispondendo al meglio all'identikit richiesto, sia per l'indole da bomber sia per la sua qualità ad ora mancante in rosa. La mancanza di un bomber prolifico e che garantisca un certo numero di reti è un problema da risolvere in fretta per la Juve, ma convincere la Fiorentina non sarà certo semplice.