Vlahovic, Crotone e Verona sull’attaccante

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina in prestito per giocare con continuità in Serie A. E inizia così ad emergere l’interesse di club del massimo campionato: dopo il Verona, anche il Crotone pensa al classe 2000 per la prossima stagione. Come scrive Il Corriere dello Sport, i calabresi neopromossi valutano l’ipotesi di prendere Vlahovic in prestito secco.

DALBERT VUOLE SOLO LA FIORENTINA