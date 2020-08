Viola su Fofana, ma il franco-ivoriano preferisce la Ligue 1. E l’Udinese spara alto

Non solo Ken Sema. La Fiorentina guarda in casa Udinese e segue con attenzione l’evolversi della vicenda in chiave mercato legata a Seko Fofana (qui la scheda), centrocampista franco-ivoriano in Italia dal 2016. L’ex Fulham vuol tentare una nuova avventura e preferirebbe tornare in Francia: per questo aspetta con trepidazione un’offerta dal Lens, offerta che ancora non è arrivata comunque. Anche perché il club di Pozzo spara alto per il suo centrocampista, chiedendo almeno 18 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.