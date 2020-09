Viola, restano due le alternative a Biraghi. E Torreira…

Ken Sema (SCHEDA) e Antonio Barreca (SCHEDA) per la fascia sinistra della Fiorentina: come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, sono due i giocatori in lizza per diventare l’alternativa di Cristiano Biraghi. L’ex Udinese è tornato al Watford, mentre l’italiano non ha giocato neanche un minuto in Ligue 1 e ieri sera non era nemmeno in panchina: indizio importante. Come ripora il quotidiano intanto, il Torino ha abbassato i fari su Lucas Torreira (SCHEDA): la Fiorentina, seppur in silenzio, resta alla finestra, eventualmente pronta ad intervenire.

