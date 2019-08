Che potesse essere una trattativa complessa per la Fiorentina lo si era capito fin dall’inizio. Ma, del resto, sognare non costa nulla. Comprare e pagare i calciatori, al contrario, sì, e tanto, specie se vengono ritenuti anche molto importanti dai vari allenatori di turno. E’ il caso di Jesus Suso, nei giorni scorsi accostato al club viola ma su cui adesso possiamo, salvo sorprese clamorose, mettere una pietra sopra come obiettivo di mercato. Lo spagnolo, infatti, rimarrà al Milan: il neo-allenatore rossonero, Marco Giampaolo, lo ritiene fondamentale e ne vuol fare un trequartista di successo, mentre al mancino non interessano le offerte arrivate in questo periodo da altre società. Inoltre, aggiunge Tuttosport, a settembre a mercato chiuso, il procuratore di Suso – Alessandro Lucci – ed il club meneghino si rimetteranno a sedere intorno ad un tavolo per accordarsi sul prolungamento di contratto dello spagnolo.