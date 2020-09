Vice Biraghi, corsa a due per la fascia sinistra

La Fiorentina è ancora a caccia di un vice Briaghi, e sono due i giocatori che sono attualmente nel mirino della società viola. Come riporta il Corriere dello Sport, il preferito di Iachini, che ha chiesto esplicitamente, è Ken Sema, esterno svedese del Watford. L’ex Udinese piace anche per la sua duttilità, visto che può tranquillamente giocare anche sulla fascia destra. Commisso e la Fiorentina sono pronti a proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se il Watford vorrebbe fare cassa subito. L’altro profilo che piace ai viola è Barreca, ex Genoa di proprietà del Monaco. La Fiorentina prenderà una decisione in 48-72 ore.

