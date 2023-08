Via Castrovilli? Per sostituirlo il sogno del tifo parla spagnolo, ma…

La Fiorentina e Gaetano Castrovilli a breve si diranno ufficialmente addio dopo quattro stagioni vissute insieme tra alti e bassi. La Premier aspetta con un'offerta irrinunciabile il centrocampista pugliese ed il club viola, complice la complicata trattativa legata al rinnovo contrattuale con il suo ormai ex numero 10, ha dato il suo benestare alla cessione. Sui social e nelle trasmissioni radiofoniche i tifosi viola, saputa la notizia, si sono scatenati. Il nome che circola maggiormente tra gli appassionati e che riscuote l'indice di gradimento più alto per la sostituzione di Castrovilli è quello di Luis Alberto, lo spagnolo della Lazio al centro di una vera e propria polemica con il club biancoceleste a causa del mancato - anche in questo caso - prolungamento. Polemica che ha fatto infuriare anche Claudio Lotito ma che, come racconta calciomercato.com, sembra essersi affievolita nelle ultime ore, dopo che l'ex Liverpool non era stato neppure convocato per la prossima amichevole della formazione capitolina. Oggi, invece, dopo un tira e molla, Luis Alberto ha parlato con la dirigenza laziale a Formello, dove sono state poste le basi per la firma sul nuovo contratto.