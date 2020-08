Via al mercato, il primo obiettivo è Fares. Domani l’incontro con la Spal: la situazione

L’incontro che doveva tenersi giovedì scorso è slittato perché la Fiorentina era impegnata nella conferma di Beppe Iachini in panchina. Ma il vertice con la Spal per Mohamed Fares – si legge su alfredopedullà.com – si terrà domenica, probabilmente a pranzo, considerato che poi a Ferrara ci sarà l’ultimo di campionato. La Fiorentina vuole chiudere, il Toro per ora è più lontano, la Spal ascolterà la proposta sapendo che per Fares potrebbero esserci altri club.

Tra coloro che sono interessati al giocatore – aggiunge gianlucadimarzio.com – c’è anche la Lazio. Il giocatore è seguito da mesi dalla Fiorentina e dal Torino, anche se l’interesse dei granata si raffredderebbe molto nel caso in cui fosse Marco Giampaolo a raccogliere l’eredità di Longo. CLICCA QUI PER LA SCHEDA COMPLETA DEL GIOCATORE!