Vertonghen, arrivano conferme dal Belgio. Tentativo per Ghoulam, ma dipende da Pezzella

La Nazione si concentra anche sulle mosse di mercato della Fiorentina per la difesa. E’ sempre più concreta, almeno secondo conferme che arrivano direttamente dal Belgio, la possibilità ad arrivare a Jan Vertonghen (SCHEDA) che si svincolerà a fine stagione. Il Tottenham non ha intenzione di prolungare l’accordo con il 33enne difensore centrale e la Fiorentina. Pare più sfumato l’interesse di Roma e Inter, anche se il pericolo potrebbe arrivare ancora dalla Premier, perché lì Vertonghen ha ancora tanti estimatori.

Resta sempre in piedi, seppur in stallo, la possibilità di arrivare a Faouzi Ghoulam (SCHEDA), in uscita dal Napoli dopo le ultime stagioni sono state particolarmente complicate per gli infortuni più o meno fastidiosi. L’algerino vuole restare in Italia, con Spagna e Francia sullo sfondo. Per arrivare però al cursore di sinistra bisogna soprattutto capire quale sarà il futuro di Pezzella. Il Napoli è pronto a far partire il giocatore, ma sarebbe ingolosito dalla possibilità di uno scambio con il capitano viola e la Fiorentina su questa base non sarebbe intenzionata a dialogare. Ma siamo solo all’inizio.