Verona, Setti su Kumbulla: “Non escludo che possa restare con noi”

Marash Kumbulla è stato una delle sorprese del Verona di Juric 2019/20, e il suo profilo, oltre ad aver attirato l’interesse della Fiorentina, era finito già a metà dello scorso autunno sui taccuini dei direttori sportivi dei top club italiani, in primis Napoli, Inter e Lazio. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il Presidente del Verona ha lasciato intendere che siano i nerazzurri i più vicini al giocatore: “Kumbulla-Inter? Diciamo che attendiamo la fine dell’Europa League, questo è vero. Però ci sono anche altri club di prima fascia interessati a Marash”. Lo stesso Setti ha però chiarito come la situazione non sia ancora determinata: “Non è comunque da escludere a priori che possa rimanere un altro anno a Verona”.