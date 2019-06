Veretout-Napoli, non è finita. Idea Rog come contropartita per la Fiorentina

Dopo aver perso posizioni nei giorni scorsi, torna in auge l’ipotesi Napoli per il futuro del centrocampista Jordan Veretout. Come riporta SportMediaset infatti, il centrocampista in uscita dalla Fiorentina potrebbe ritrovarsi al centro di un intreccio di mercato che riguarda gli azzurri e la Roma. Con Diawara che potrebbe andare alla Roma nell’ambito dell’operazione Manolas, ecco che il club partenopeo potrebbe chiudere in tempi rapidi l’ingaggio del centrocampista francese. Come parziale contropartita, alla Fiorentina potrebbe finire l’ex obiettivo viola Marko Rog, che ha giocato in prestito al Siviglia la seconda metà di stagione.