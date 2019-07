Veretout, la Roma non ci sta: 20 milioni sul piatto

Se per il Corriere dello Sport-Stadio Jordan Veretout ha scelto il Milan, Tuttosport è di un diverso parere: il quotidiano infatti riporta che Petrachi ha in mente di affondare per l’acquisto entro la prossima settimana, con un’offerta da 20 milioni di euro. Attesa una risposta del Milan, e soprattutto una conclusione ad una telenovela che pare proprio infinita.