Veretout: la Fiorentina aspetta l’offensiva definitiva del Milan. Badelj…

Continua il rebus Jordan Veretout. Come scrive La Nazione, si attende prima del fine settimana l’offensiva definitiva per chiudere la trattativa a favore del Milan, con la cifra che vuole la Fiorentina quasi raggiunta da parte fissa e bonus. Probabilmente il francese non si aggregherà alla squadra in partenza per la tournèe negli Stati Uniti. Tutto questo potrebbe anche essere propedeutico a una trattativa positiva per portare a Firenze Biglia. Montella lo ha ribadito anche ieri durante la conferenza: l’argentino è un giocatore che gli piace. Come Badelj. Ma anche se il procuratore Lucci è pronto a lavorare per chiudere l’operazione, bisogna accontentare le richieste della Lazio che vende sempre a caro prezzo. Certo bisognerebbe anche che il regista abbassasse le sue pretese economiche, anche se questo pare essere un problema superabile.

MA PER SKY LA ROMA E’ PIU’ VICINA A VERETOUT