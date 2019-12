Venerato: “Fiorentina sarà attiva sul mercato. Spalletti? I matrimoni si fanno in due”

“Il futuro di Spalletti? Se continua a chiedere alle società che si fanno avanti gli stessi soldi che guadagna dall’Inter sarà difficile rivederlo presto in panchina. Vediamo cosa succederà l’estate prossima con la Fiorentina ma i matrimoni si fanno in due”. Questo il pensiero di Ciro Venerato, esperto di mercato di Radio Sportiva. Sulla finestra di gennaio ha aggiunto: “Con la partenza di Pedro, che potrebbe tornare in Brasile, qualcosa verrà fatto in attacco. Ma mi aspetto qualche innesto anche a centrocampo”.

