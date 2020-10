Valcareggi: “Chiesa è da Juventus, inutile il subbuglio per il pagamento. Non parliamo di Milik…”

Il procuratore Furio Valcareggi è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus (I DETTAGLI)

: C’era accordo che sarebbe andato via e così è successo. Chiesa è uno dei migliori esterni d’Europa, come lui ce ne son pochi. Alla Juventus giocherà, è un profilo da Juve. Pirlo ha le idee chiare, ha inciso sul mercato e su Federico c’è il suo consenso. Formula? Firenze è in subbuglio ma non mi spiegò il perché. Se nel mondo non si rateizzassi non ci sarebbero nemmeno le auto, le tv e i telefoni cellulari… I soldi che dà la Juventus sono spendibili già domani e la Fiorentina acquisterà nello stesso modo, non vedo il problema. Chiesa a Firenze non poteva più rimanere, pensiamo ad un divorzio consensuale e al fatto che la Fiorentina potrà essere più forte. Milik? Lasciate perdere, si svincolerà e andrà alla Juventus il prossimo anno: a lui non dobbiamo proprio pensarci. Europei? Non gli interessa nulla di questo, fra un anno prenderà otto milioni. Fra i prendibili per i viola ci sono Lasagna, Inglese, Pavoletti che sono come quelli che la Fiorentina ha già in rosa. Se devo prendere uno di questi allora tengo quelli che ho.

