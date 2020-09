Uomo spogliatoio e jolly, Iachini insiste per avere Criscito. L’addio col Genoa è possibile

Le strade del Genoa e di Mimmo Criscito potrebbero davvero dividersi. Sfumato nello scorso mercato invernale, per la volontà concorde del giocatore e dello stesso tecnico Davide Nicola, il passaggio alla Fiorentina potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. A Firenze il tecnico Giuseppe Iachini, infatti, insiste con la sua dirigenza per tentare l’affondo per il mancino napoletano, capitano e rigorista rossoblù, con l’intenzione di farne un jolly tattico e un uomo spogliatoio. Per parte sua, Criscito deve valutare peso e ruolo del suo orizzonte genoano, visto che il ds Faggiano non ha fatto mistero di voler fare una vera e propria rivoluzione. Criscito vuol restare, si tratta soltanto di capire con quali prospettive agonistiche. Lo riporta Primo Canale.

