Uno sguardo alle uscite: Laurini, Saponara e Simeone sul piede di partenza

Non solo le entrate: la Fiorentina deve pensare anche alle uscite. Come scrive La Nazione, Laurini firmerà per il Parma, mentre Saponara sta trattando con la Spal. Per Simeone la destinazione più probabile rimane il Sassuolo, che però prima di puntare all’acquisto a titolo definitivo vorrebbe risolvere la posizione di Babacar richiesto da Semplici alla Spal che a questo punto sarà disponibile a parlare del prestito di Petagna proprio alla Fiorentina. Petagna potrebbe essere un’alternativa a Caputo che i viola hanno chiesto all’Empoli ma che è molto tentato dal seguire Andreazzoli al Genoa.