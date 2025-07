Un regista e una seconda punta: le priorità della Fiorentina sul mercato

Nelle prossime mosse di mercato della Fiorentina ci sono una seconda punta e un regista, per dare a Pioli la squadra al completo.

Oltre alla questione difensore, saranno altre due le piste chiave del mercato della Fiorentina in questo mese di luglio. Il Corriere Dello Sport fa il punto su quello che ancora serve in maniera urgente a Stefano Pioli per cominciare davvero a vedere la sua squadra al completo.