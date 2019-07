UFFICIALE – Vitor Hugo torna al Palmeiras

Vitor Hugo è un nuovo giocatore del Palmeiras. Dopo due stagioni alla Fiorentina, il difensore classe 1991 torna al Verdão, società dalla quale era arrivato in viola nella stagione del 2016. “Torno con la stessa gioia e ambizione. Anche da lontano non ho mai smesso di tifare per il Palmeiras. Ritorno più maturo, più esperto e con lo stesso desiderio di vincere titoli”, le parole di Vitor Hugo al sito ufficiale della società verdeoro. Il trasferimento è a titolo definitivo.