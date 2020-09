Ufficiale, Tonali firma col Milan. E il prossimo rossonero sarà Tatarusanu

Come comunicato poco fa in via ufficiale dal Milan, Sandro Tonali è un nuovo giocatore rossonero. L’ormai ex Brescia, seguito a lungo anche dalla Fiorentina, dopo aver sostenuto le visite mediche in giornata ha firmato un contratto di cinque anni e guadagnerà 2 milioni a salire col passare delle stagioni. Al club di Cellin, andranno 35 milioni: 10 per il prestito oneroso, 15 per il riscatto obbligatorio, 10 di bonus. E a breve Stefano Pioli avrà anche il suo nuovo numero 12: si tratta di Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno classe 1986, alla Fiorentina dal 2014 al 2017.