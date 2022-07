L'ex attaccante viola approda in Turchia dopo l'esperienza al Benfica

Il Galatasaray rende noto tramite un comunicato ufficiale l'arrivo in Turchia dell'ex viola Haris Seferovic. L'attaccante arriva in prestito oneroso per 1 milione di euro e opzione d'acquisto fissata a 2,5 milioni. L'ingaggio dello svizzero sarà di 2.3 milioni di euro.