Ufficiale, saluta anche Koffi: la destinazione del giovane attaccante esterno viola

Terza cessione di giornata in casa Fiorentina: dopo Ranieri (LEGGI) e Duncan (LEGGI), saluta anche Christian Koffi, attaccante esterno classe 2000 in forza alla Primavera viola nelle ultime due stagioni. Il giocatore si trasferisce in prestito al Cesena, club militante in Serie C. Questo il comunicato:

Il Cesena FC comunica di aver formalizzato l’acquisizione a titolo temporaneo dalla Fiorentina del calciatore Christian Koffi