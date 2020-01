Ufficiale: il Verona cede un giocatore al Napoli. Ora il “duello” per Amrabat

Il Napoli ha ufficializzato in giornata l’acquisto di Amir Rrahmani dal Verona. Il difensore rimarrà in prestito all’Hellas fino a giugno, poi si trasferirà in maglia azzurra. Un affare che consolida i rapporti tra i due club che da tempo stanno trattando anche Sofyan Amrabat (SCHEDA), su cui c’è stato però l’inserimento forte da parte della Fiorentina. Il Verona vorrebbe definire già in questi giorni l’affare – pure in questo caso per giugno – e già stasera sono previsti nuovi contatti tra i dirigenti scaligeri e gli intermediari del giocatore. Il Napoli si è mosso in anticipo ma i viola sono convinti di avere la preferenza di Amrabat e restano alla finestra.