Ufficiale: il giovane viola Lovisa cambia maglia e torna alle origini

Redazione VN

Tutto confermato rispetto alle anticipazioni che vi avevamo fornito nei giorni scorsi: Alessandro Lovisa torna al Pordenone dopo la prima parte di stagione passata in prestito alla Lucchese. Questo il comunicato della società neroverde:

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Alessandro Lovisa. Il calciatore pordenonese, classe 2001, arriva dalla Fiorentina in prestito fino a giugno 2022. Lovisa è cresciuto nel Settore giovanile neroverde, con cui ha vinto il titolo italiano Under 17, esordendo in C nella stagione 2017/18 e collezionando due presenze nella Coppa Italia 2018/19. Successivamente si è messo in evidenza con le formazioni Primavera di Napoli e Fiorentina, prima delle esperienze in C con Gubbio, Legnago e Lucchese