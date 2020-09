Ufficiale: due giovani viola in prestito al Ravenna

Doppio affare sull’asse Firenze-Ravenna. La squadra che milita in Serie C ha infatti comunicato l’arrivo in prestito di due ex Primavera viola, Marozzi e Meli. Ecco il comunicato:

Il Ravenna FC comunica di avere trovato l’accordo con la Fiorentina per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista classe 1999 Marco Marozzi, che arriva con la formula del prestito. Centrocampista di estrema duttilità, Marozzi ha seguito il percorso nel settore giovanile viola prima di passare in prestito alla Fermana nella stagione 18/19, totalizzando 12 presenze. Nella scorsa stagione invece si è disimpegnato nel Virtus Francavilla, mettendo a referto 16 presenze con un gol. Contestualmente è stato trovato l’accordo per il trasferimento temporaneo di Marco Meli in giallorosso. Marco Meli è un centrocampista nato nel 2000 che ha svolto in viola tutto il settore giovanile. La sua prima esperienza nei professionisti è stata l’anno scorso tra le file del Gubbio, collezioando 13 presenza. Il giocatore è già a disposizione di Giuseppe Magi.

