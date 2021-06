Udinese, si guarda in casa Fiorentina per l’attacco

Udinese interessata ad un attaccante della Fiorentina. Contatti avviati.

L'Udinese, dopo la conferma di Luca Gotti, bussa in casa Fiorentina per il proprio attacco. L'uomo nel mirino sembrerebbe Christian Kouamé, giocatore della Costa d'Avorio classe '97. La punta centrale viola quest'anno non ha brillato e la squadra friuliana, cercando rinforzi in attacco, ha avviato un primo contatto. Tra l'altro l'agente dell'attaccante, Michelangelo Minieri, ha fatto visita questa mattina al CS Davide Astori, avendo come suoi assistiti anche Maleh e Castrovilli, chissà che non stia parlando proprio di questo contatto avuto con i bianconeri.