Il Milan guarda in casa Fiorentina per rinforzare difesa e centrocampo. L’interesse per il francese è noto da tempo. Nelle prossime ore ci sarà un vertice tra la dirigenza rossonera e quella viola. Come scrive Tuttosport, il club gigliato sembra disponibile a fare uno sconto per l’ex Saint-Etienne: da 25 a 22 milioni di euro. Il Milan, però, non vuole spingersi oltre i 15. Il Diavolo, inoltre, vuole inserire nella trattativa Biglia, giocatore che piace molto alla Fiorentina, ma l’intenzione del ds Pradè è quella di parlare eventualmente dell’argentino in un secondo momento.

C’è distanza tra le parti, ma potrebbe essere Pezzella ad andare incontro alle due società. Come scrive sempre Tuttosport, il Milan sarebbe pronto ad offrire per l’argentino e Veretout 30 milioni di euro più il cartellino di Biglia. I viola non vorrebbero però cedere il loro capitano, almeno finché non ci sarà un confronto fra il giocatore, che vuole capire il progetto della nuova proprietà, e Commisso in America.

INTANTO VERETOUT NON E’ STATO CONVOCATO PER L’INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP