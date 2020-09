Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione odierna, restano aperte le candidature per il ruolo di vice Biraghi. Tramontato Spinazzola, ritenuto irraggiungibile per numerose ragioni. Escluso anche un eventuale interessamento per l’ex Inter Santon. I candidati principali restano due, lo svedese Ken Sema del Watford e Barreca del Monaco.

Kouamé: “Soddisfatti della prestazione, non del risultato. Non ci siamo difesi e basta”