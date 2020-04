La Fiorentina ci ha provato davvero. Come vi avevamo raccontato in esclusiva su Violanews qualche giorno fa, il club gigliato aveva messo sul piatto una cifra-base di 40 milioni di euro per arrivare ad Andrea Belotti. Ma il Torino ha detto no. Pradè e Barone avevano sondato il terreno a fine agosto, prima di affondare il colpo per Pedro ma a quanto pare la Fiorentina è poi tornata alla carica per il Gallo nel mercato di gennaio, ricevendo però la stessa risposta da Cairo. E così si è deciso di chiudere per Cutrone. Lo riporta Tuttosport. INTANTO RONALDO FINISCE NELLA POLEMICA