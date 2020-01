Sul quotidiano torinese si parla degli obiettivi di mercato del club granata citando anche Milan Badelj. Il croato è il regista di cui avrebbe tanto bisogno il Toro mentre dal suo ritorno a Firenze non è riuscito ad imporsi. Il giocatore è in prestito alla Fiorentina dalla Lazio e Mazzarri spera di poterlo abbracciare nelle prossime settimane. Dipenderà dalle intenzione di Beppe Iachini che lo ha escluso contro il Bologna e dovrebbe mandarlo in panchina anche contro la Spal.