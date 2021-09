Tutto fatto: Ribery riparte dalla Salernitana, fissate le visite

Ribery ha dato l'ok di massima alla Salernitana che ora prepara la presentazione del francese, ex Fiorentina, all'Arechi

La Salernitana è sempre più vicina a Franck Ribéry . Secondo Gianluca Di Marzio il francese avrebbe dato un ok di massima al club granata. Adesso il club campano aspetta soltanto di poterlo accogliere e finalizzare il suo ingaggio al più presto. Ribéry si trova a Losanna, lunedì mattina dovrebbe arrivare a Napoli, per poi svolgere le visite mediche a Salerno nelle ore successive. La Salernitana vuole presentarlo all'Arechi, ma prima tutti i dettagli devono essere formalizzati.

Il giocatore ex Fiorentina in queste ore si sta recando a Monaco di Baviera dove incontrerà la famiglia per prendere la decisione definitiva, ma al momento sono sempre più alte le probabilità del suo arrivo a Salerno. Il suo nuovo contratto con la Salernitana (un anno, con opzione sul secondo) supererebbe 1,5 mln a stagione, tra parte fissa e bonus.