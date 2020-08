Trenta esuberi da piazzare: Da Biraghi e Boateng a una schiera di Primavera

Un’intera rosa in cerca d’autore, dai “big” ai tanti giovani in cerca di una prima volta tra i grandi. La Fiorentina questa estate cercherà l’exit strategy per disfarsi di tutta una serie di ingaggi pesanti e La Nazione fa il punto sui giocatori in uscita: per Biraghi probabile rientro all’Inter nell’affare Dalbert, Dabo è stato cercato dal Benevento, Eysseric può tornare in Francia così come Zurkowski a Empoli. Nessuna offerta per Saponara e Cristoforo, dovrà essere trovata una sistemazione a Boateng, mentre Hancko e Rasmussen sono già “piazzati” a titolo temporaneo.

I giovani

Quattro i classe 2000 che con la finale di Coppa Italia metteranno la parola fine al percorso giovanile: Simonti, Hanuljak, Beloko e il richiestissimo Koffi: per lui offerte da Inghilterra, Spagna e Svizzera. Altri tre all’estero non hanno fatto faville: Zekhnini, Graiciar e Diks. Di rientro anche tanti giocatori che l’anno scorso hanno vissuto le prime esperienze tra i professionisti: i 2000 Ferrarini, Longo, Lakti, Ghidotti, Meli e Montiel fino ai 98-99 Maganjic, Gori, Baroni, Hristov, Illanes, Marozzi, Pinto, Trovato, Cerofolini e Ranieri, l’unico che ha qualche chance di restare a Firenze.

