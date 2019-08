Tre club francesi su Dabo. La Fiorentina apre al prestito

Il suo futuro a Firenze sembra appeso ad un filo, e come scrive il portale francese footmercato.net Bryan Dabo sta pensando ad un ritorno in Francia da qui al termine della sessione estiva di mercato. L’ex centrocampista di Montpellier e Saint-Etienne sta bene in Italia ma non è tra i centrocampisti che rientrano nei piani di Vincenzo Montella: in patria lo cercano Amiens, Tolosa e Rennes, con la Fiorentina che apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Non solo, su Dabo c’è anche l’interesse di Olympiacos, Istanbul BB e Trabzonspor. INTANTO DALLA TURCHIA TERIM TOGLIE NAGATOMO DAL MERCATO