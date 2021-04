Tottenham: idea Sarri per il dopo Mourinho, contatto con Ramadani

Il club londinese, esonerato Mourinho, si sta guardando intorno e avrebbe contattato Ramadani per sondare la posizione di Sarri

Il Tottenham ha esonerato oggi José Mourinho ed ha affidato la squadra alla coppia Ryan Mason-Chris Powell, per concludere la stagione. Intanto Daniel Levy, manager degli Spurs, ha avviato il casting per la guida tecnica: circolano i nomi di Brendan Rodgers e Julian Nagelsmann. Inoltre - come rivela calciomercato.com - ci sarebbe anche una pista italiana col Tottenham deciso ad approfondire la posizione di Maurizio Sarri. In giornata ci sarebbe stato un nuovo contatto diretto con Fali Ramadani, agente del tecnico toscano che avrebbe accolto con interesse l'ipotesi di un ritorno in Premier di Sarri. Sullo sfondo resta l'ipotesi italiana, con la Roma in grande vantaggio.