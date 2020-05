Toto panchina: Juric richiestissimo, sirene anche dalla Premier League

Il futuro della panchina della Fiorentina rimane incerta, tra la possibile conferma di Iachini e i nomi per l’eventuale sostituzione. Tra questi c’è anche Ivan Juric, protagonista di una stagione sorprendente alla guida dell’Hellas Verona. L’Arena di oggi racconta però del forte interesse del West Ham per il tecnico croato, a cui sarebbe già stato offerto un biennale. Il quotidiano veneto ribadisce che in Italia sono soprattutto Fiorentina e Torino a pensare a Juric. E SPALLETTI? LE SUE PAROLE IN CHIAVE VIOLA…