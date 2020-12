Torreira stenta all’Atletico, perché non fare un tentativo?

La Fiorentina lo aveva cercato durante l’ultima campagna acquisti ma Lucas Torreira poi aveva lasciato l’Arsenal per andare in prestito ad una società certamente più prestigiosa della Fiorentina attuale, quell’Atletico Madrid guidato da Simeone che partecipa da anni alle coppe europee andando anche a vincerne. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto per il piccolo regista classe 1996. Le panchine collezionate finora potrebbero compromettere anche le sue prossime convocazioni in Nazionale, ulteriore motivazione che può spingerlo in Italia, lì dove partì la sua carriera. Ci sta pensando il Torino, ma la Fiorentina visto il problema in cabina di regia potrebbe tornare a cercarlo. Su tuttitalenti.com trovate la scheda di Torreira con lo score dell’attuale stagione in Liga.