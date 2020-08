Torreira: la Fiorentina aspetta che l’Arsenal apra uno spiraglio

La Fiorentina è alla ricerca di un regista per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno è Lucas Torreira dell’Arsenal (SCHEDA). Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club viola continua a lavorare a piccoli passi per l’ex Sampdoria: si aspetta solo che i Gunners aprano uno spiraglio.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA