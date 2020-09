Torreira, il prestito non è più tabù: Fiorentina pronta allo scatto. Ricci…

La Nazione si concentra sul regista. L’Arsenal sta mollando un po’ la presa su Torreira (SCHEDA). Il prestito ora non è più un tabù per il club inglese e la Fiorentina insieme al Torino è pronta allo scatto. Il club granata sarebbe leggermente in vantaggio, ma i contatti diretti fra Torreira e Pradè non sono da sottovalutare per una svolta della vicenda in chiave viola.

Ricci

Si parte da una base di trattativa che per la Fiorentina è apparsa eccessiva, ma nel gioco delle parti che anima il mercato quello che oggi è impossibile può diventare realtà il giorno dopo. Di sicuro c’è che con Ricci (SCHEDA) i dirigenti viola vorrebbero ripetere un blitz stile Amrabat e battere quindi la forte concorrenza che l’Empoli ha fatto sapere esserci sul centrocampista.

