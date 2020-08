Torino, Torreira troppo caro per i granata: l’alternativa è l’ex viola Petriccione

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Torino e, in particolar modo, sulla ricerca del centrocampista titolare per il nuovo 4-3-1-2 di mister Giampaolo. La prima richiesta del tecnico ex Milan è Torreira dell’Arsenal (LA SCHEDA), calciatore in uscita dal club londinese dopo l’arrivo di Arteta e seguito anche dalla Fiorentina. I gunners sono pronti a darlo via, ma le cifre dell’operazione sono piuttosto alte e per questo motivo la società è costretto a valutare anche soluzioni alternative rispetto alla prima scelta di Giampaolo per quel ruolo. Più semplice arrivare a Jacopo Petriccione del Lecce: dopo la retrocessione i giallorossi sono costretti a vendere, il costo del cartellino del classe ’95 è di tre milioni di euro. Sul centrocampista c’è un interesse pure della Fiorentina, club dov’è cresciuto.