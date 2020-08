Tonali a un passo dal Milan: Fiorentina all’assalto di Torreira?

Sandro Tonali è sempre più vicino al Milan. L’Inter, accostata per mesi al centrocampista classe 2000, lo ha mollato per concentrarsi su Kanté del Chelsea, spianando così la strada al Diavolo. Come riportato da Sportitalia, domani è in programma un incontro tra il club rossonero e il Brescia per definire il passaggio del giocatore alla corte di Stefano Pioli.

Niente Milan, quindi, per Lucas Torreira (SCHEDA), in attesa della società rossonera prima delle ultime novità su Tonali. Ciò potrebbe favorire la Fiorentina. Il club viola è alla ricerca di un regista e l’ex Sampdoria è l’obiettivo numero di Daniele Pradè che potrebbe chiudere la trattativa la prossima settimana con l’Arsenal.

