Vincenzo è stato esonerato. Chi al suo posto? Come riportato da TMW, avanza sempre di più Giuseppe Iachini. Nuovi contatti previsti a breve dopo gli approcci della settimana scorso. Verrà proposto un contratto di sei mesi, magari con opzione a favore della società viola. Poi per la prossima stagione c’è l’idea di un profilo alla Spalletti oppure Emery. La Fiorentina cerca un traghettatore in grado di risollevare la squadra. E sullo sfondo le idee Di Biagio e Prandelli.