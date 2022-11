TMW: Gollini separato in casa, possibile scambio tra i pali all’orizzonte?

All'interno di un articolo di TMW si fa il punto sulla situazione legata a Pierluigi Gollini che il portale definisce ormai come un "separato in casa" alla Fiorentina e per questo vi si analizza il possibile futuro. Per quanto riguarda un rientro alla base (Atalanta), si spiega come questo sia al momento molto complicato in quanto in casa orobica ci sono già due portieri in rosa come Musso e Sportiello, con i mugugni nei confronti dell'argentino che si stanno moltiplicando ultimamente. Gasperini, del resto, non ha un buon rapporto con Gollini da un paio di stagioni or sono. Soluzione praticamente infattibile.