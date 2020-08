Thiago Silva non esclude niente: “Se potrò continuare a Parigi, ne discuteremo”

Thiago Silva ha parlato ai media ufficiali del PSG, a pochi giorni dalla finale di Champions League da giocare contro il Bayern Monaco, soffermandosi anche sul proprio futuro:

Penso che sia stata una stagione unica per via del Covid-19. È stato difficile per tutti anche a livello fisico, non tutti avevano la possibilità di allenarsi per bene. Il destino è nelle nostre mani: il club compie 50 anni ed è il mio ultimo anno di contratto. Ho dato tutto quello che potevo. Se potrò continuare a giocare con il club ne discuteremo e prenderò la decisione migliore.