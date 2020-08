Era stato accostato alla Fiorentina nelle scorse settimane, il suo futuro sarà certamente lontano da Parigi. Il è intervenuto ai microfoni di AFP per parlare del suo futuro:

Cerco di pensare alle cose che devo fare e agli obiettivi della squadra. La decisione sul mio futuro? Non dipenderà da me, dipenderà dalla società. La verità è che non volevo andarmene, ma la decisione è stata già presa