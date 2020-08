Thiago Silva, finalmente un po’ di chiarezza. La Fiorentina c’è, ma il Chelsea fa sul serio: scelta a breve

La Fiorentina ha realmente cercato Thiago Silva, con buona pace di chi aveva archiviato la notizia come boutade. Possibilità di vederlo a Firenze? Al momento piuttosto basse, anche se – al di là della retorica – nel calciomercato può davvero succedere di tutto. Le parole del brasiliano, arrivate a margine della dolorosissima sconfitta del Psg in finale di Champions, ci restituiscono un po’ di chiarezza dopo giorni in cui ne abbiamo sentite di tutti i colori sul suo conto. E come spesso accade in questi casi, senza sensazionalismi di sorta, la verità sta nel mezzo: “Non è vero che è fatta con la Fiorentina. Parlo con loro e con altri club, decido entro 1-2 giorni. Ma stasera è stata la mia ultima gara giocata con il PSG”.

E ora? Secondo autorevoli colleghi si Sky Sport, il pressing del Chelsea potrebbe presto dare i suoi frutti. Sarebbe l’epilogo naturale di una storia che vede in ballo, tra le altre, due società dall’appeal e dalle disponibilità economiche al momento neanche paragonabili. Ma come detto, mai dire mai. Le scelte di vita, nel calcio, soprattutto tra i giocatori a fine carriera, non sono così rare. Non vogliamo illudere nessuno, ma per la Fiorentina resta aperto un sottile spiraglio. In ogni caso, come confessato dallo stesso Thiago Silva, non ci sarà molto da aspettare: ancora qualche ora di pazienza e conosceremo il suo futuro. Consapevoli che vestirlo con la maglia viola, stando ad oggi, non sarà semplice.