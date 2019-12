Thereau, spunta una pretendente in Serie B. Ipotesi addio a gennaio

La Salernitana di Giampiero Ventura vive un momento complesso, con le ultime uscite in campionato che hanno regalato solo un punto ai granata. La società di Lotito si guarda intorno in vista del calciomercato invernale, con i possibili colpi da regalare a Ventura. Il focus resta l’attacco, con un nuovo nome nel mirino della dirigenza granata: Cyril Thereau della Fiorentina il cui contratto è in scadenza a giugno 2020. Lo scrive Seriebnews.com.