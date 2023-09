The Athletic: ds Manchester United in Italia per prendere Amrabat

Hargreaves in Italia per portare a casa il sì della Fiorentina alla cessione di Amrabat, ormai ai margini da giorni

A ulteriore conferma di quanto vi abbiamo scritto in mattinata, l'autorevolissima fonte inglese The Athletic, con il giornalista di punta David Ornstein, ha confermato la presenza in Italia del ds del Manchester United, Matt Hargreaves, per arrivare alla fumata bianca nella trattativa per portare Sofyan Amrabat a Old Trafford. Secondo gli inglesi la valutazione della Fiorentina tocca i 35 milioni di euro, mentre la formula richiesta dai viola è quella del prestito con obbligo di riscatto. La prima offerta, invece, prevedrebbe il semplice diritto...