Terzic può andarsene a gennaio: chiara la formula del trasferimento

Il punto sul futuro del terzino sinistro viola

Nel punto de La Nazione sul mercato in uscita della Fiorentina, si parla anche del futuro di Aleksa Terzic. Il terzino sinistro viola, fino ad adesso ha trovato pochissimo spazio e per questo non è da escludere che a gennaio possa andarsene, anzi. L'ex Empoli, infatti, potrebbe finire in serie B, ma anche in una squadra di serie A che ha bisogno di rinforzi (Salernitana, Samp, forse l’Empoli). Per il quotidiano è però chiara anche la formula che sarà utilizzata per far partire Terzic: prestito secco, forse accompagnato da un diritto di riscatto, garantito però da un controriscatto in favore della Fiorentina.