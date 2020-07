La Fiorentina vuole giocare la “carta” Franck Ribery per portare a Firenze Mario Mandzukic (SCHEDA), appena svincolatosi dall’Al-Duhail. Come scrive Tuttosport, l’ex attaccante della Juventus e del Bayern Monaco potrebbe essere convinto da un contratto biennale da 3 milioni.

LA FIORENTINA CI PROVA ANCHE PER GOTZE