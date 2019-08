Suso, Giampaolo vuole tenerlo. Viola in pressing su Ribery, speranze anche per Balotelli

Sky Sport 24 Calciomercato ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina. L’arrivo di Suso è complicato dal fatto che Marco Giampaolo lo ritiene un giocatore centrale, anche in caso di arrivo di Correa. In alternativa c’è il nome di Ribery: la viola è in pressing ma il giocatore va convinto. Infine Balotelli: la trattativa col Flamengo prosegue ma ci sono difficoltà sui diritti di immagine e sul pagamento. La Fiorentina ma anche altri sono pronti ad inserirsi in questo contesto di incertezza.